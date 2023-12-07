В Бурятии при взлете загорелся самолет Ту-204

У воздушного судна загорелся двигатель. Пострадавших в результате нет.

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В Бурятии при взлете в аэропорту Улан-Удэ загорелся грузовой самолет Ту-204. Об инциденте в Telegram-канале написал глава региона Алексей Цыденов.

«В аэропорту Байкал при взлете грузового самолета Ту-204 авиакомпании Авиастар-ТУ загорелся двигатель», - сообщил чиновник.

Он пояснил, что борт уже совершил посадку. Пострадавших при этом нет.

Местные жители поделились кадрами происшествия. На них видно, что в небе за летящим самолетом развеваются языки пламени. Около крыльев воздушного судна заметен огонь.

Местные СМИ написали, что перед посадкой самолет сбросил топливо. Также говорится, что люди услышали громкий звук, после этого пламя предположительно охватило двигатель.

Генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев рассказал, что прозвучал сигнал тревоги, после которого службы аэропорта привели в готовность. В 08:35 по местному времени тревогу отменили.