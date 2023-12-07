Штурман с позывным «Кадет» рассказал о ритуалах перед вылетами на Краснолиманском направлении

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На Красно-Лиманском направлении российские военнослужащие отразили две атаки ВСУ. Уничтожено 280 боевиков, две боевые машины пехоты и две американские самоходные артиллерийские установки М109 «Paladin». По противнику удары наносит не только артиллерия, но и авиация. Вертолет Ка-52 «Аллигатор» поразил опорный пункт и минометный расчет врага.

«Мы, можно сказать, имитируем небольшую работу РСЗО, только очень мобильно и быстро реагирующую на изменение обстановки. В зону поражения зенитных вражеских ракет мы не заходим, потому что полет идет на предельно малой высоте с огибанием рельефа местности. Момент маневра очень быстрый и скоротечный. Даже если какие-то средства поражения есть там против авиации, они все равно не успевают навестить, потому что весь маневр занимает буквально 10 секунд», - рассказал командир вертолетного звена с позывным «Кадет».

Ка-52 считается лучшим в своем классе. На борту - управляемые и неуправляемые ракеты разного калибра, 30-миллиметровая пушка.

Также Ка-52 - это единственный в мире вертолет, у которого есть катапультные кресла. Защиту от Зенитных комплексов обеспечивает бортовой комплекс обороны. Датчики реагируют на излучение и ослепляют вражескую ракету, которая теряет цель. Одновременно отстреливаются тепловые ловушки. В ходе СВО аллигатор показал отличную боевую живучесть и эффективность. При этом сейчас в войска уже поступает новая версия машины.

«Наш завод выпускает модернизированный Ка-52М. Конкретно там уже установлена новая локаторная станция с активной фазированной решеткой, также доработанный комплекс бортовой обороны - это в простанародье называемые "яйца судьбы". Очень много доработок по радиоэлектронике, но, к сожалению, я вам всего назвать не могу», - отметил представитель завода-изготовителя авиационной компании «Прогресс» с позывным «Прогресс».

Вылетов у экипажей на Краснолиманском направлении в день может быть по пять-шесть. К полетам летчики готовы в любой момент. Но перед этим у каждого свой ритуал.

«Осматриваю технику, подхожу, глажу. Говорю: "давай, солнце, довези нас до дома, чтобы все хорошо было". Боевая машина, как девушка - к ней нужно найти особый подход. С ней нужно разговаривать, гладить. У нее тоже есть своя душа и поэтому к каждой машине мы относимся по-своему. Если ты к ней относишься хорошо, она тебя никогда не подведет», - рассказал штурман с позывным «Кадет».

Не подпустят к машине раньше времени и посторонних. В приметы здесь верят, летчики - народ суеверный.

В кабину вертолета нашему корреспонденту разрешили залезть только после боевого полета. До вылета летчики запрещают фотографировать и снимать машину. Говорят, плохая примета. В кабине очень компактно, помещается пилот и штурман. Нет места даже положить личные вещи.

Танки, легкобронированная техника, скопление живой силы - цели Ка-52. Экипажи на земле долго не задерживаются. Получают новые координаты, определяют противника и вновь со снайперской точностью бьют по врагу.