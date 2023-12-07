В стране и мире В стране и мире В стране и мире

По всей России начали фиксировать случаи с гибелью людей из-за тонкого льда

Мария Герман
Алина Луговая
22:05 07.12.2023
Российский рыбак вышел на лед, а реки еще застыли не все и не везде.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: МЧС РФ
Читайте нас на:

В Чебоксарах очевидцы вызвали спасателей, увидев как в 300 метрах от берега рыбак провалился в Волгу - к тому моменту он уже еле держался, сильно замерз и ослаб.

В Свердловской области картина та же. Рыбак вышел на тонкий лед и провалился. Одежда обледенела. На берег его доставили на носилках и передали врачам скорой помощи.

На озере Кожакуль на Урале под лед провалились лошади. Спасти удалось лишь двух, еще четыре погибли от переохлаждения. Выходить на лед в регионе запрещено. Однако ярко-красные таблички рыбаки игнорируют, а на предупреждения реагируют агрессивно.

«Если лед больше семи, то можно - лед вчера встал. Я речку проходил, дороги знаю, я вырос на этом болоте!», - заявил один из рыбаков.

Но лед все еще опасен. Из-за переменчивой погоды он то тает, то намерзает снова. Сотрудники МЧС ежедневно проводят профилактические рейды и пытаются вразумить рыбаков или тех, кто просто решил прогуляться. В Челябинске с начала морозного сезона уже больше десятка погибших.

Жертвами собственной беспечности ежегодно становятся десятки человек. Но и эта статистика не аргумент для тех, кто, выходя на лед, не надевает спасательные жилеты и не берет с собой элементарные средства, при помощи которых можно выбраться самостоятельно. Например, отвертки или другие острые предметы, чтобы воткнуть их в лед.

Выход на лед все еще запрещен и в Хабаровском крае. Рыбаков не останавливает и угроза штрафа за нарушение этого запрета.

Хабаровск, как и многие города России, построен вдоль реки. Но рыбачить в городской черте практически негде и любители подледного лова стремятся на левый берег Амура. В будний день там относительно немного людей. Всего около 30 человек, а в выходные дни их количество в разы больше. Все они рискуют, находясь далеко от суши. Погода в последние дни стоит теплая и лед, еще не успевший набрать крепость, может дать трещину в любой момент.

Уже трое суток спасатели ищут рыбака в Николаевском районе. Мужчина вышел на льдину и его унесло течением. Воздушный мониторинг не дал результатов. Поиск продолжается наземными группами.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:17 В стране и мире
Аргентина пригласила Россию на инаугурацию нового президента страны
18:09 В стране и мире
Видео
Директор фонда Пахмутовой назвал «небылицей» сердечный приступ у композитора
17:13 В стране и мире
В Дании приняли закон, запрещающий сжигать Коран
17:05 В стране и мире
В Италии показали кадры, как Артем Усс сбегал из-под ареста
15:22 ОПК
Видео
Путин заявил, что Россия готова кооперироваться с Китаем по военным технологиям
Популярное
Видео
Путин пошутил над желанием главы банка ВТБ Костина стать султаном
В Италии показали кадры, как Артем Усс сбегал из-под ареста
Момент стрельбы в брянской гимназии попал на видео
Тейлор Свифт обошла Путина и Барби в номинации «Человек года» журнала Time
Видео
Опубликованы кадры сопровождения самолета Путина истребителями Су-35С
Видео
Небо над Абу-Даби окрасили в цвета российского флага во время визита Путина
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.