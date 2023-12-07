По всей России начали фиксировать случаи с гибелью людей из-за тонкого льда

Российский рыбак вышел на лед, а реки еще застыли не все и не везде.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: МЧС РФ

В Чебоксарах очевидцы вызвали спасателей, увидев как в 300 метрах от берега рыбак провалился в Волгу - к тому моменту он уже еле держался, сильно замерз и ослаб.

В Свердловской области картина та же. Рыбак вышел на тонкий лед и провалился. Одежда обледенела. На берег его доставили на носилках и передали врачам скорой помощи.

На озере Кожакуль на Урале под лед провалились лошади. Спасти удалось лишь двух, еще четыре погибли от переохлаждения. Выходить на лед в регионе запрещено. Однако ярко-красные таблички рыбаки игнорируют, а на предупреждения реагируют агрессивно.

«Если лед больше семи, то можно - лед вчера встал. Я речку проходил, дороги знаю, я вырос на этом болоте!», - заявил один из рыбаков.

Но лед все еще опасен. Из-за переменчивой погоды он то тает, то намерзает снова. Сотрудники МЧС ежедневно проводят профилактические рейды и пытаются вразумить рыбаков или тех, кто просто решил прогуляться. В Челябинске с начала морозного сезона уже больше десятка погибших.



Жертвами собственной беспечности ежегодно становятся десятки человек. Но и эта статистика не аргумент для тех, кто, выходя на лед, не надевает спасательные жилеты и не берет с собой элементарные средства, при помощи которых можно выбраться самостоятельно. Например, отвертки или другие острые предметы, чтобы воткнуть их в лед.

Выход на лед все еще запрещен и в Хабаровском крае. Рыбаков не останавливает и угроза штрафа за нарушение этого запрета.

Хабаровск, как и многие города России, построен вдоль реки. Но рыбачить в городской черте практически негде и любители подледного лова стремятся на левый берег Амура. В будний день там относительно немного людей. Всего около 30 человек, а в выходные дни их количество в разы больше. Все они рискуют, находясь далеко от суши. Погода в последние дни стоит теплая и лед, еще не успевший набрать крепость, может дать трещину в любой момент.



Уже трое суток спасатели ищут рыбака в Николаевском районе. Мужчина вышел на льдину и его унесло течением. Воздушный мониторинг не дал результатов. Поиск продолжается наземными группами.