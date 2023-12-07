Ответ для НАТО и развитие Арктики: что обсуждали на форуме «Арктика: настоящее и будущее»

Россия активно развивает Северный морской путь и заинтересована в иностранных партнерах. Но если вдруг кто-то захочет зайти в Арктику без спроса, то действовать будет ВМФ.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Около 400 школьников в одинаковых «полярных» кофтах - самые активные и внимательные гости форума «Арктика: настоящее и будущее». Именно они и должны стать будущим важнейшего для России региона - в рамках проекта «встреча поколений» здесь их знакомят с самыми востребованными полярными профессиями - исследователя, буровика и даже капитана ледокола.

«Мне кажется, больше всего интересно быть капитаном атомного ледокола, потому что ты руководишь всеми, можешь ехать по ледникам», - рассказал ученик школы №172 в Санкт-Петербурге Денис Данилов.

Форум проходит в Петербурге уже в 13-ый раз, он собрал более двух тысяч экспертов со всей страны, готовых обсуждать новые проекты развития арктического региона и показывать то, что уже реализовано.

В Петербург впервые приехал автобус-музей. До этого он посетил 13 городов России. По сути это уникальная экспозиция на колесах, где можно увидеть кости мамонта, подержать в руках ошейник белого медведя и даже виртуально полетать над Арктикой

А летать над нашей Арктикой можно очень долго - это треть всей территории России, именно по Заполярью проходит самая протяженная граница нашей страны. Выступая на пленарном заседании форума, главнокомандующий военно-морским флотом Николай Евменов отметил усиление напряженности в регионе - Запад борется за доступ к ресурсам и коммуникациям Северного ледовитого океана, а страны НАТО активизировали свою военную деятельность.

«В целом, расширение военного присутствия сил НАТО в Арктике является уже состоявшемся фактом, что свидетельствует о переходе блока к фактическому формированию военно-силовых инструментов сдерживания России в регионе. При этом заявления отдельных представителей военно-политического руководства и командования ВС США и НАТО свидетельствуют о намерениях Запада не допустить доминирования России в Арктике всеми способами, включая военнло-силовые инструменты», - заявил Евменов.

И России есть, чем ответить на любые вызовы. Военно-морской флот получает самые современные корабли разных классов: как стратегические подводные атомные ракетоносцы, так и надводные корабли, оснащенные ракетными комплексами «Калибр», «Оникс» и «Циркон».

«Никому Арктику не отдадим. Это должно быть понятно. И про севморпуть, когда говорили, что мы гостеприимные люди. Но гость тоже, он должен постучаться - или его пустят, или пошлют его обходным путем через Суэцкий канал», - добавил главнокомандующий ВМФ России.

Для понимания юмора главкома ВМФ - морской маршрут вдоль Евразии от Йокогамы до Роттердама через Суэцкий канал занимает более 30 суток, по северному морскому пути - всего 20. Колоссальная экономия времени, денег и ресурсов - именно поэтому Россия строит самые мощные в мире атомные ледоколы, занимается глобальными исследованиями Арктики. Наши ученые уже работают на единственной в мире дрейфующей платформе «Северный полюс» - и готовы сотрудничать с зарубежными партнерами.

Продолжается реализация национальных проектов развития Арктики, задача которых - обеспечить население Заполярья комфортными условиями для жизни и работы.

«Вся Арктика стала по сути дела территорией опережающего развития, таких экономически больших территорий в мире больше нет. То есть Арктику остановить невозможно. Нам ни на кого оглядываться не надо, это наша земля», - отметил первый вице-президент МОО «Ассоциации полярников» Михаил Слипенчук.

На два дня Петербург стал своеобразной арктической столицей России - центром обсуждения и решения проблем развития огромного региона. Несмотря на почти полярную температуру под -20, самым популярным лакомством участников и гостей форума стало мороженое - холодом нас не испугать.