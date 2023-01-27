Жители Васильевки рассказали, как они выживают под обстрелами боевиков

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Мощные взрывы во одном из дворов Васильевки в Запорожской области местные жители еще долго не забудут. Главное напоминание - оставшиеся руины. Все, что осталось от четырехэтажного здания. За жизнью в Васильевке наблюдала Виктория Косогляденко.

«По этому зданию выпустили целый пакет реактивных снарядов. Били и по крыше, где сложились перекрытия, и рядом. Честно - я впервые вижу такую воронку. Вот он, единственный обитатель этих руин», - прокомментировала корреспондент, одновременно подбирая крупного рыжего кота.

Его, уцелевшего после удара HIMARS, эвакуировала наша съемочная группа. Но не для всех украинский обстрел закончился так благополучно. Погибло тогда 7 человек. 39 раненых. Много случайных жертв. Били по Васильевке с противоположного берега Каховского водохранилища.

Тот налет случился в выходной. Самый центр. Много прохожих на улице. Сначала ударили один раз, а через час, когда на месте уже работали скорые и спасатели, удар повторили. Дмитрий говорит, что у его жены не было шансов.

«Только припарковал она пошла в магазин. Минуты полторы и взрывы. Кто стоял, все погибали», - вспоминает Дмитрий Тодоров тот злополучный день.

В городе работает служба восстановления. Вот только список разрушений пополняется ежечасно. Быстрее, чем удается ремонтировать.

«Мирное население, только мирное. Стреляют по мирному. Они даже не знают, куда стреляют, им все равно. Просто все равно, они людей пугают. Наверно, просто просто нас ненавидят», - сказал «Звезде» начальник участка службы восстановления Виктор Пыхнин.

Местная больница на 165 коек переполнена ранеными.

«Последнее время стало больше. За это время, с февраля месяца, у нас пролечено более ста пятидесяти гражданских людей, которых к нам доставляли. Очень не хватает врачей, особенно хирургов, все работают на износ, без выходных», - подчеркнул главврач Васильевской городской больницы Николай Лысенко.

Марина Харченко, которой ранило ноги в четырех местах, рвется домой, хотя раны еще не затянулись. Хочет поскорее успокоить родных. Семья до сих пор не знает, что с ней случилось. В ее родном поселке нет ни света, ни воды, ни тепла. Люди живут в подвалах. Без связи с внешним миром. Когда женщину ранило помочь, было просто некому.

«И кричала, никто же не слышал. Я не знаю, откуда даже солдаты взялись. Просто прибежали, на руки меня ухватили, машина подъехала, они меня на носилки и сюда», - поделилась Марина.

Другому местному жителю, Владимиру, можно сказать, повезло. Снаряд упал рядом с домом в огород. Не взорвался. Отделались выбитыми стеклами.

Судя по маркировке ракеты, произведена она в 1992 году, протестирована последний раз в 1997-м. Новой ее не назовешь. Впрочем, люди страдают от любого украинского оружия. Несмотря на сроки годности.

Разрушения в Васильевке не прекращаются. Накануне были новые пострадавшие. И хотя каждый день здесь опасно даже просто ходить по улицам, для тех кто остался, жизнь продолжается. Даже под обстрелами.