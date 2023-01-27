Корреспондент показал, как гаубицы Д-20 «утюжат» украинских боевиков в зоне СВО

Расчеты пушек-гаубиц Д-20 работают круглосуточно. Противник тоже не дремлет и ведет ответный огонь. Военный корреспондент Роман Закурдаев находится в зоне спецоперации.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Маскировочную сеть с орудия бойцы снимают в самый последний момент, чтобы не выдать расположение артбатареи. Еще советская пушка-гаубица Д-20 - оружие, проверенное временем. До сих пор не подводит. Первые два выстрела с разницей в 10-15 секунд - пристрелочные. Разведка с переднего края сообщает о результатах. И далее уже идет прицельный огонь.

«Наши глаза как только определяют, что есть какое-то передвижение противника, мы сразу начинаем по ним отрабатывать. Обратка идет. Нас глушат, когда мы начинаем особо эффективно работать», - пояснил командир орудия с позывным Риф.

Ствол гаубицы смотрит в направлении Марьинки. За оставшуюся под контролем боевиков часть города сейчас идут тяжелые бои. Артиллерия огнем поддерживает продвижение штурмовых групп, разбирая 152-миллиметровыми снарядами укрепления националистов. Работают на позиции артиллеристы максимально быстро. После нескольких выстрелов необходимо замаскировать орудие.

Идеальные погодные условия для вражеских беспилотников - чистейшее голубое небо. Чтобы не рисковать, расчет тут же сворачивается, а нам необходимо покинуть позицию.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов