Корреспондент показал, как гаубицы Д-20 «утюжат» украинских боевиков в зоне СВО
Маскировочную сеть с орудия бойцы снимают в самый последний момент, чтобы не выдать расположение артбатареи. Еще советская пушка-гаубица Д-20 - оружие, проверенное временем. До сих пор не подводит. Первые два выстрела с разницей в 10-15 секунд - пристрелочные. Разведка с переднего края сообщает о результатах. И далее уже идет прицельный огонь.
«Наши глаза как только определяют, что есть какое-то передвижение противника, мы сразу начинаем по ним отрабатывать. Обратка идет. Нас глушат, когда мы начинаем особо эффективно работать», - пояснил командир орудия с позывным Риф.
Ствол гаубицы смотрит в направлении Марьинки. За оставшуюся под контролем боевиков часть города сейчас идут тяжелые бои. Артиллерия огнем поддерживает продвижение штурмовых групп, разбирая 152-миллиметровыми снарядами укрепления националистов. Работают на позиции артиллеристы максимально быстро. После нескольких выстрелов необходимо замаскировать орудие.
Идеальные погодные условия для вражеских беспилотников - чистейшее голубое небо. Чтобы не рисковать, расчет тут же сворачивается, а нам необходимо покинуть позицию.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов