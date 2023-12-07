В Дании приняли закон, запрещающий сжигать Коран

Закон, предусматривающий наказание за осквернение Корана, приняли в Дании.

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В Парламенте Дании приняли закон, запрещающий сжигать Коран в общественных местах. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что в Дании выразили опасения по поводу безопасности после протестов в мусульманских странах из-за акций осквернения Корана.

За нарушение нового закона в Дании будет грозить штраф или тюремный срок до двух лет.

Напомним, в 2023 году в Дании и в Швеции прошли публичные акции сожжения копий Корана. В результате в ряде мусульманских стран потребовали запретить подобную практику.

В то же время, скептики из Дании и Швеции считают, что любые ограничения на критику религии подрывают либеральные принципы свободы в регионах.

Швеция также рассматривает способы законодательного ограничения подобных акций.