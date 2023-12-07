В Ханты-Мансийске впервые прошел турнир Специальной Олимпиады России

Олимпиада для детей с особенностями ментального развития объединила в себе спорт и творчество.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Юля занимается настольным теннисом уже семь лет - этот спорт для нее стал не просто хобби, а целым образом жизни. Теннис привел Юлю в разнообразные уголки страны. Упорство и труд принесли ей немало наград, и останавливаться на достигнутом спортсменка не собирается.

Соревнования, которые впервые принимает Ханты-Мансийск, - это турнир Специальной Олимпиады России. И столица Югры серьезно подготовилась, чтобы принять спортсменов на высоком уровне.

«Всегда рады принять спортивные соревнования, межрегиональные, как в данном случае, национальные и международные и с особой удовлетворенностью занимаемся вопросами, которые имеют отношение к людям, нуждающимся в нашей поддержке», - рассказала губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова.

Более 120 спортсменов из шести регионов России соревнуются в настольном теннисе, плавании и бочче. Это игра с мячом на точность, напоминающая одновременно боулинг и петанк. Ее специально разработали для людей с особенностями - традиционно в ней состязаются также паралимпийцы. Каждый старается победить благодаря настоящему мастерству и воле к победе.

Но главное здесь не рекорды и не медали, а возможность увидеть другие города, познакомиться и пообщаться. Ведь главная цель движения Специальной Олимпиады - равные возможности для каждого человека. Поддержала участников и поблагодарила тренеров президент Специальной Олимпиады России Ольга Слуцкер.

«Это называется инклюзия - это то, к чему мы должны все стремиться, мы все разные. Но только вместе мы сильная страна. Сильное общество», - рассказала Слуцкер.

Турнир прошел при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Убедиться, что участники живут не только спортом, но еще и творчеством, можно было на выставке атлетов Специальной Олимпиады.

«10 лет делали арт-проекты в области инклюзии. Благодаря тому, что Специальная Олимпиада, ее президент с нами договорились проводить такие турниры. Мы как раз из арт-сферы двинулись в спорт», - рассказал заместитель генерального директора компании «Газпром нефть» Александр Дыбаль.

Кроме спортивной части, для участников была организована и насыщенная культурная программа. Они посетили известные музеи и смогли проявить себя в художественных мастер-классах.

Этот турнир показал, как тесно связаны спорт и творчество. А трудолюбие, самоотдача и стремление к совершенству участников доказали, что границ не существует.