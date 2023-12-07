Украинский штурмовик Су-25 был сбит в районе Веселой Горы в ДНР

© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Украинский самолет Су-25 был уничтожен российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Веселая Гора на территории Донецкой Народной Республики.

Как сообщает Министерство обороны РФ, российские силы ПВО за минувшие сутки также перехватили снаряд, выпущенный с помощью РСЗО HIMARS, противорадарную ракету HARM и сбили 27 украинских беспилотников.

На Купянском направлении ВС РФ отразили пять украинских атак в районах Синьковки и озера Лиман. Противник за сутки потерял до 75 человек и несколько единиц техники, включая САУ Panzerhaubitze 2000 и гаубицу М198.

На Краснолиманском направлении отражены две украинские атаки в районах Дзержинска и Ямполовки. Украинская сторона потеряла до 280 человек.