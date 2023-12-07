ВСУ за сутки потеряли до 270 человек на Соледаро-Артемовском направлении
На Соледаро-Артемовском направлении в ходе боевых действий украинская сторона потеряла до 270 человек за сутки, заявил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.
Помимо живой силы, противник лишился двух 120-мм минометов, двух американских буксируемых гаубиц М777 и двух польских САУ Krab. На данном направлении российские военные нанесли поражение живой силе и технике противника в районах Богдановки, Клещеевки, Андреевки, Курдюмовки.
По словам начальника пресс-центра, бойцы ВС РФ отразили атаку украинских штурмгрупп в районе Белогоровки, ликвидировав до 10 националистов. Также наши артиллеристы ударили по двум пунктам дислокации противника в районе Красного и уничтожили восемь украинских блиндажей.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.