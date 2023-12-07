Также ВС РФ уничтожили два украинских миномета 120 калибра, два 155-мм орудия американского производства М777 и две самоходные артиллерийские установки польского производства Krab калибра 155 мм.

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На Соледаро-Артемовском направлении в ходе боевых действий украинская сторона потеряла до 270 человек за сутки, заявил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Помимо живой силы, противник лишился двух 120-мм минометов, двух американских буксируемых гаубиц М777 и двух польских САУ Krab. На данном направлении российские военные нанесли поражение живой силе и технике противника в районах Богдановки, Клещеевки, Андреевки, Курдюмовки.

По словам начальника пресс-центра, бойцы ВС РФ отразили атаку украинских штурмгрупп в районе Белогоровки, ликвидировав до 10 националистов. Также наши артиллеристы ударили по двум пунктам дислокации противника в районе Красного и уничтожили восемь украинских блиндажей.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.