Момент стрельбы в брянской гимназии попал на видео

© Фото: ЧП и ДТП Брянск

Опубликовано видео момента стрельбы в брянской гимназии, где сегодня утром восьмиклассница из дробовика ранила нескольких детей и покончила с собой.

На кадрах, снятых, вероятно, на телефон и низкого качества, дети кричат, не понимая, что происходит в классе.

Ранее сообщалось, что утром 7 декабря ученица 8-го класса брянской гимназии №5 смогла пронести в класс огнестрельное оружие - взяла с собой в школу из дома дробовик отца-охотника.

Девочка открыла огонь по детям, ранила несколько человек, одного насмерть, и сама застрелилась. По предварительным данным, в больнице с огнестрельными ранениями находятся пятеро пострадавших.

К расследованию трагедии подключились следственные органы. Предстоит выяснить мотивы преступления и другие важные обстоятельства, в том числе в каких условиях хранилось оружие в доме у отца девочки и каким образом организована служба охраны и безопасности в гимназии.