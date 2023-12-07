Минометчик Дикий рассказал о больших потерях противника на Купянском направлении

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Командир минометной батареи с позывным Дикий заявил о больших потерях украинской стороны на Купянском направлении. Кадры с его рассказом публикует Министерство обороны РФ.

Минометчики стреляют из 120-мм возимых минометов «Сани» по открытой и укрытой пехоте противника. Вначале обнаруживаются цели с помощью беспилотника, затем проводится выверка координат и ведется огонь по местам размещения неприятеля. На записи ведомства показано, как российские военнослужащие опускают мины в канал ствола миномета и стреляют.

«Противник несет большие потери. Нас тяжело найти, выследить, потому что мы подъезжаем незаметно, скрытно. Используем маскировку, закрытые позиции, с которых мы работаем», - сказал Дикий.

Минометный комплекс «Сани» может применяться для ведения навесной стрельбы по живой силе и вражеской технике, расположенным как открыто, так и в укрытиях. Дальность ведения огня составляет девять километров. Поражение производится 120-мм осколочно-фугасными минами.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.