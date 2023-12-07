Двое погибли, еще четверо ранены в результате стрельбы в гимназии в Брянске
В городской администрации сообщили данные о пострадавших в брянской гимназии.
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
По меньшей мере два человека погибли, еще четверо ранены в результате стрельбы в гимназии №5 в Брянске.
О масштабах трагедии рассказали в администрации города Брянска.
Инцидент произошел сегодня утром в брянской гимназии №5. По предварительным данным, восьмиклассница принесла на занятия дробовик отца-охотника и открыла огонь.
Первоначально сообщалось о четырех раненых мальчиках. По уточненным сведениям брянской мэрии, два человека погибли. В том числе и девочка, устроившая стрельбу в классе - она покончила с собой.
Один из пострадавших ребят находится в реанимации.
На месте происшествия работает полиция. Очевидцы сообщают, что дети в панике покинули здание.