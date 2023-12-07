Двое погибли, еще четверо ранены в результате стрельбы в гимназии в Брянске

В городской администрации сообщили данные о пострадавших в брянской гимназии.

© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

По меньшей мере два человека погибли, еще четверо ранены в результате стрельбы в гимназии №5 в Брянске.

О масштабах трагедии рассказали в администрации города Брянска.

Инцидент произошел сегодня утром в брянской гимназии №5. По предварительным данным, восьмиклассница принесла на занятия дробовик отца-охотника и открыла огонь.

Первоначально сообщалось о четырех раненых мальчиках. По уточненным сведениям брянской мэрии, два человека погибли. В том числе и девочка, устроившая стрельбу в классе - она покончила с собой.

Один из пострадавших ребят находится в реанимации.

На месте происшествия работает полиция. Очевидцы сообщают, что дети в панике покинули здание.