Пять человек погибли в массовом ДТП на Кубани
Предварительно сообщается, что «КамАЗ» столкнулся с Mercedes. От удара микроавтобус выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с большегрузом.
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На Кубани произошло массовое ДТП, в котором столкнулись автобус и большегрузы. В результате аварии пять человек погибли. Об этом сообщило региональное МВД в Telegram-канале.
Дорожно-транспортное происшествие произошло на 52 километре трассы «Краснодар-Верхнебаканский» в Северском районе Краснодарского края.
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