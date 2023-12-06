Пять человек погибли в массовом ДТП на Кубани

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По предварительным данным, грузовой автомобиль «КамАЗ» столкнулся с микроавтобусом Mercedes. От удара его выбросило на встречную полосу. Там микроавтобус столкнулся с большегрузом.

«В результате ДТП погибли водитель и четыре пассажира микроавтобуса. Водители грузовых автомобилей госпитализированы», - уточнили в пресс-службе.

На месте работают сотрудники полиции. Они устанавливают все обстоятельства аварии. В настоящее время затруднено движение по трассе «Краснодар-Верхнебаканский».

Следователи ОМВД РФ по Северскому району возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).