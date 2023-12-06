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Археолог Тимонина рассказала, как извлекали останки мамонта вблизи Мариуполя после начала СВО

Ярослава Коценко
22:46 06.12.2023
Останки третьего мамонта извлекали после начала спецоперации под шум вертолетов и боевых действий.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Азовский музей-заповедник в Ростовской области стал единственным в мире, обладающим сразу тремя скелетами мамонта. Последний экспонат поднимали несколько лет, а финальный этап проводили у границ ДНР, когда уже началась специальная военная операция.

Сергей Евгеньевич занимается реставрацией более 30 лет. Для него эта работа - привычное дело, но для человека непосвященного - воссоздание по кусочкам скелетов доисторических животных что-то из области почти фантастики.

Кость трогонтериевого мамонта нашел в глине местный житель на побережье таганрогского залива еще в далеком 2015. Тогда же к делу подключились палеонтологи и сотрудники Азовского музея-заповедника. Раскопки длились много лет и лишь в 2021 году удалось извлечь из породы череп вместе с монолитом. Еще почти два года над находкой работали специалисты. Скелет все еще реставрируют.

Основные работы велись в начале зимы - сильный ветер, низкая температура и замерзшая порода. Все фрагменты скелета сразу изъять не удалось. Мамонт находился в самом низу 25 метрового обрыва.

«Море подмывает и часть берегового обрыва оседает, естественно, вместе с костями. На протяжении нескольких лет мы ждали, когда нам море предоставит возможность изъять кости из породы», - рассказала заведующая отделом палеонтологией и природы Азовского музея-заповедника Тимонина Галина.

Последние фрагменты пришлось добывать в совершенно экстремальных условиях в непосредственной близости к Мариуполю, когда уже началась спецоперация.

«Началась работа по изъятию, она длилась ни один день мы видели огромное количество этих вертолетов, мы слышали шум боя, боевых действий», - добавила археолог.

Вес мамонта порядка 12 тонн. Один только череп - 300 килограммов. Всего в Азовском музее три скелета трогонтериевого мамонта. Обитали они более шестисот тысяч лет назад. Ни в одном музее мира их нет в таком количестве. Самого большого обнаружили в 1964 году. Только на реставрацию его черепа ушло порядка 10 лет. Он даже ездил в Японию на выставку.

«В 1997 году он отправился в путешествие, он экспонировался в музейном комплексе в Японии… поразил своими огромными размерами японцев. Его видели даже члены императорской семьи, потому что для Японии это было событие», - рассказала Тимонина.

Все мамонты найдены на территории Ростовской области на побережье таганрогского залива. Палеонтологи занимаются мониторингом этой местности на постоянной основе. Выезжают и обследуют территорию, чтобы однажды обнаружить новых доисторических животных.

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