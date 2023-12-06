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В ФРГ перекрыли трассу на границе с Польшей из-за россиянина с муляжом бомбы

Алина Луговая
18:33 06.12.2023
Из-за россиянина с муляжом бомбы в багажнике полиция ФРГ перекрыла дорогу на границе с Польшей.
В ФРГ перекрыли трассу на границе с Польшей из-за россиянина с муляжом бомбы
© Фото: Frank Hammerschmidt, dpa, Globallookpress
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Полиция Германии перекрыла движение на несколько часов на дороге на границе с Польшей из-за россиянина с муляжом взрывного устройства. Об этом сообщает издание Bild.

«Тревога о бомбе на бывшем автомобильном пограничном переходе Людвигсдорф (недалеко от Герлица) в Саксонии. После того как в машине россиянина (43 года) было обнаружено предполагаемое взрывное устройство, полиция закрыла границу», - говорится в материале издания.  

По данным издания, полиция нашла у россиянина предмет, похожий на петарду, с торчащими проводами, светодиодами и аккумулятором. В результате движение на трассе было перекрыто, а полиция вызвала саперов для изучения подозрительного предмета, который оказался муляжом. Спустя два часа движение восстановили. Расследование инцидента продолжается.

Ранее житель Томской области «в шутку» кинул муляж гранаты, который оказался не муляжом, в приятелей. В результате один друг погиб, еще двое и виновный в происшедшем получили ранения.

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