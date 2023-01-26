В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Прилепин отправился в зону СВО в качестве добровольца

Семен Лавров
17:58 26.01.2023
С 2014 года Прилепин организовывал гуманитарные миссии для помощи жителям Донбасса.
Прилепин отправился в зону СВО в качестве добровольца
© Фото: Илья Наймушин, РИА Новости
Читайте нас на:

Писатель и соучредитель партии «Справедливая Россия - За правду» Захар Прилепин вступил в ряды Росгвардии и отправился в зону проведения специальной военной операции для выполнения боевых задач. Об этом рассказала его пресс-секретарь Елизавета Кондакова.

«Захар Прилепин подписал контракт с Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации и уже отправился в зону СВО», - приводит ее слова ТАСС.

Вступление писателя в Росгвардию она объяснила тем, что ранее он проходил службу в составе подразделений ОМОН. Она также напомнила, что с 2014 года Прилепин организовывал гуманитарные миссии для помощи жителям Донбасса.

В конце минувшего года министр обороны России Сергей Шойгу отметил активную позицию россиян, принимающих участие в боевых действиях на Украине в качестве добровольцев. По данным главы ведомства, в ряды Российской армии, не дожидаясь повесток, вступили более 20 тысяч человек.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:10 В стране и мире
NYT: генерал Абрамс назвал танки Abrams сложными для украинских боевиков
16:37 В стране и мире
Советник Пушилина заявил, что российские войска перерезали трассу Покровск - Угледар
16:32 В стране и мире
Financial Times: Lockheed Martin готовы поставлять истребители F-16 на Украину через третьи страны
16:17 В стране и мире
Генпрокуратура признала деятельность «Медузы»* нежелательной в РФ
14:59 В стране и мире
Уволенного из МХТ им. Чехова Назарова в спектакле «Лес» заменит Чонишвили
Популярное
Видео
Оператор-наводчик Т-90М «Прорыв» рассказал, что в прицел танка видно «даже мышь за два километра»
Видео
Студентка РУДН попросила Путина взять ее на работу в АП
Видео
Гладков рассказал Путину о подвиге маленького жителя Белгородской области
Видео
Путин рассказал о своей первой учительнице
Видео
Пассажир снял на видео, как из крыла самолета Сочи - Москва вытекает топливо
Видео
Верблюд насмерть затоптал сторожа на охотничьей базе под Омском
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.