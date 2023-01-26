Прилепин отправился в зону СВО в качестве добровольца

С 2014 года Прилепин организовывал гуманитарные миссии для помощи жителям Донбасса.

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Писатель и соучредитель партии «Справедливая Россия - За правду» Захар Прилепин вступил в ряды Росгвардии и отправился в зону проведения специальной военной операции для выполнения боевых задач. Об этом рассказала его пресс-секретарь Елизавета Кондакова.

«Захар Прилепин подписал контракт с Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации и уже отправился в зону СВО», - приводит ее слова ТАСС.

Вступление писателя в Росгвардию она объяснила тем, что ранее он проходил службу в составе подразделений ОМОН. Она также напомнила, что с 2014 года Прилепин организовывал гуманитарные миссии для помощи жителям Донбасса.

В конце минувшего года министр обороны России Сергей Шойгу отметил активную позицию россиян, принимающих участие в боевых действиях на Украине в качестве добровольцев. По данным главы ведомства, в ряды Российской армии, не дожидаясь повесток, вступили более 20 тысяч человек.