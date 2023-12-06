Умерла художник-мультипликатор «Котенка по имени Гав» Наталья Богомолова

Наталья Богомолова причастна к созданию таких мультфильмов, как «Халиф-аист», «Котенок по имени Гав» и «Бобик в гостях у Барбоса».

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Художник-мультипликатор и режиссер Наталья Богомолова умерла в возрасте 83 лет. Об этом сообщил шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков.

«Сегодня ушла Наталья Эдуардовна Богомолова», - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Капков добавил, что Богомолова - одна их тех, кто создавал новое лицо советской анимации. Среди ее работ любимые многими «Винни-Пух», «Дед Мороз и лето», «Бобик в гостях у Барбоса», «Котенок по имени Гав», «Каникулы в Простоквашино», «Халиф-аист» и «Жил-был пес».

Шеф-редактор «Союзмультфильма» уточнил, что всего в фильмографии мультипликатора Богомоловой более 200 мультфильмов. Она работала до 2015 года.

Мультипликатор также пробовала себя в роли художника-постановщика и даже в режиссуре. При последней личной встрече Богомолова сказала Капкову, что не считает себя хорошим художником, поэтому не выставляет свои работы на широкую аудиторию.