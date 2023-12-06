Путин присвоил генеральские и адмиральские звания 67 офицерам

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Президент России Владимир Путин присвоил генеральские звания 67 офицерам ВС РФ, Росгвардии, ФПС, ФСИН и ФССП. Все они проходят службу в своих ведомствах на различных руководящих должностях.

Указ главы Российского государства опубликован на интернет-портале правовой информации. Из текста документа следует, что некоторые из офицеров стали генерал-майорами, а некоторые — генерал-лейтенантами.

Кроме того, один военнослужащий повышен до вице-адмирала и четыре — до контр-адмирала. Звание генерал-лейтенанта получили шесть военнослужащих Росгвардии, звание генерал-майора — семь.