В Рязанской области сотрудника полиции застрелили при следственных действиях
Мужчина открыл огонь из охотничьего ружья по сотрудникам полиции, которые приехали проводить следственные действия.
© Фото: Прокуратура Рязанской области
На трассе М-5 в Рязанской области мужчина открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов, которые приехали проводить следственные действия. Об этом сообщили в прокуратуре области.
По данным прокуратуры Рязанской области, 47-летний уроженец Вологодской области Александр Глебов оказал сопротивление полицейским, открыв огонь из охотничьего ружья. В результате стрельбы погиб один сотрудник правоохранительных органов.
Экспертное мнение и аналитика