В Рязанской области сотрудника полиции застрелили при следственных действиях

Мужчина открыл огонь из охотничьего ружья по сотрудникам полиции, которые приехали проводить следственные действия.

© Фото: Прокуратура Рязанской области

На трассе М-5 в Рязанской области мужчина открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов, которые приехали проводить следственные действия. Об этом сообщили в прокуратуре области.

По данным прокуратуры Рязанской области, 47-летний уроженец Вологодской области Александр Глебов оказал сопротивление полицейским, открыв огонь из охотничьего ружья. В результате стрельбы погиб один сотрудник правоохранительных органов.