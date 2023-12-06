На Камчатке произошло массовое отравление строителей

Все отравившиеся рабочие питались в кафе, расположенном на территории строящегося нового терминала аэропорта.

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В Камчатском крае произошло массовое отравление рабочих. В городе Елизово в больницу отправили 41 строителя с признаками пищевого отравления.

Все они трудились над возведением нового терминала местного аэропорта. Об инциденте сообщила региональная прокуратура в Telegram-канале.

«По предварительной информации госпитализирован 41 человек с признаками пищевого отравления, все они питались в кафе, расположенном на территории строящегося объекта», - заявили в пресс-службе ведомства.

По факту массового отравления людей прокуратура организовала проверку. Во время нее сотрудники установят обстоятельства произошедшего события, оценят соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства и организации питания, а также проверят условия, в которых живут строители.

Строительство нового терминал аэропорта в Камчатском крае продолжается с 2021 года. В эксплуатацию объект планируют сдать в 2024 году. В процессе задействованы рабочие, приехавшие из других регионов. Они живут в общежитии и питаются за счет работодателя.