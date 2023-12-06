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Военная полиция получила партию бронеавтомобилей «Патруль»

Елизавета Пронина
16:10 06.12.2023
Автомобиль построен на отечественном шасси КамАЗа. Корпус выполнен в виде бронированной капсулы, способной обеспечить защиту экипажа от поражающего действия стрелкового оружия и взрывных устройств.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Партия бронеавтомобилей «Патруль» поступила на вооружение военной полиции. Торжественная церемония передачи автомобилей прошла на территории Главного храма ВС РФ в Московской области.

Техника поставлена в рамках государственного оборонного заказа. Бронированные автомобили созданы на предприятии «АСТЕЙС».

«За время эксплуатации в Сирии и в зоне СВО бронированные автомобили "Патруль" показали свои высокие ходовые и эксплуатационные качества, а также надежность, заложенные конструкторами», - отметил замначальника Главного управления военной полиции Минобороны Виталий Кох.

Все переданные автомобили направят в зону проведения специальной военной операции.

Бронеавтомобиль «Патруль» построен на шасси КамАЗа. Корпус выполнен в виде бронированной капсулы и обеспечивает защиту от поражения стрелковым оружием, а также выдерживает подрыв взрывных устройств как под колесами, так и под днищем.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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