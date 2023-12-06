Армия Военная полиция получила партию бронеавтомобилей «Патруль» Елизавета Пронина Автомобиль построен на отечественном шасси КамАЗа. Корпус выполнен в виде бронированной капсулы, способной обеспечить защиту экипажа от поражающего действия стрелкового оружия и взрывных устройств. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Партия бронеавтомобилей «Патруль» поступила на вооружение военной полиции. Торжественная церемония передачи автомобилей прошла на территории Главного храма ВС РФ в Московской области. Техника поставлена в рамках государственного оборонного заказа. Бронированные автомобили созданы на предприятии «АСТЕЙС». «За время эксплуатации в Сирии и в зоне СВО бронированные автомобили "Патруль" показали свои высокие ходовые и эксплуатационные качества, а также надежность, заложенные конструкторами», - отметил замначальника Главного управления военной полиции Минобороны Виталий Кох. Все переданные автомобили направят в зону проведения специальной военной операции. Бронеавтомобиль «Патруль» построен на шасси КамАЗа. Корпус выполнен в виде бронированной капсулы и обеспечивает защиту от поражения стрелковым оружием, а также выдерживает подрыв взрывных устройств как под колесами, так и под днищем. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика