Автомобили на парковке в Уфе утонули в канализационной воде из-за прорыва трубы

На кадрах можно заметить, как после прорыва трубы вода оказалась по колено владельцам автомобилей, оказавшимся в фонтане нечистот.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Автомобильная стоянка с машинами превратилась в бассейн после прорыва канализации в Уфе.

Стремительный поток нечистот хлынул на десятки машин уфимцев, которые жители города оставили на площадке холдинга на проспекте Юлаева. Уехать успели лишь немногие счастливцы, оказавшиеся в салонах своих авто.

Когда сотрудники компании вернулись к своим машинам, канализационная вода приходилась уже по колено водителям.

«Прорыв был возле машины прям. Смыло накладки, в салоне вода. Грязь везде по автомобилю, фонтан был неплохой. Были на работе, увидели - вода течет, все побежали», - рассказал Винер Лесин, купивший пострадавшую от влаги машину всего месяц назад.

Проверкой состояния водосточной сети и ее эксплуатации занялась прокуратура.