Армия МО РФ сообщило об уничтожении украинских самолетов Су-25 и МиГ-29 за сутки Неприятельские штурмовик и истребитель были сбиты в небе ДНР и Запорожской области. © Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Минобороны России сообщило об уничтожении украинского штурмовика Су-25 и истребителя МиГ-29. «В течение суток сбиты самолеты Су-25 и Миг-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Доброполье Донецкой Народной Республики и Камышеваха Запорожской области», - говорится в сообщении. Также российские силы ПВО сбили за минувшие сутки 76 украинских беспилотников, восемь снарядов, выпущенных с помощью американской РСЗО HIMARS, и корректируемую авиабомбу JDAM. Между тем российские военные отразили пять атак противника в районах Синьковки, Ивановки и озера Лиман. По данным Минобороны, суточные потери украинской стороны на Купянском направлении составили до 140 человек. Помимо живой силы, противник лишился танка, трех боевых бронированных машин, гаубицы М119. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика