В центре Петербурга загорелось реконструируемое здание консерватории

Судя по кадрам с места происшествия, очаг возгорания находится на первом этаже здания.

© Видео: Санкт-Петербург. Главное, vk; Петербург с огоньком, telegram © Фото: Санкт-Петербург. Главное, vk; Петербург с огоньком, telegram

Несколько подразделений противопожарной службы привлечены к тушению огня в здании консерватории им. Римского-Корсакова в Петербурге. Очевидцы поделились видео с места происшествия.

На кадрах видны яркие языки пламени, охватившие историческое здание консерватории на Театральной площади. Судя по кадрам, очаг возгорания находится в одном из помещений на первом этаже - из окна поднимается столб черного дыма.

По данным МЧС, сигнал о возгорании поступил в 12.46 в среду, 6 декабря, первоначально площадь пожара составила 100 «квадратов». Через полчаса пожару присвоили повышенный номер сложности - 1-БИС и привлекли дополнительные силы.

«К ликвидации пожара привлечено от МЧС 9 единиц техники и 36 человек личного состава», - отметили в МЧС.

Сведения о пострадавших не поступали.

Как известно, в старейшей в России консерватории, основанной 1862 году композитором Антоном Рубинштейном, уже почти 10 лет идет реконструкция. Работы осложнены близким расположением грунтовых вод - рядом слияние Мойки, Крюкова канала и канала Грибоедова, а также плотностью застройки - буквально напротив здание Мариинского театра. Предполагалось, что в 2024 году со здания наконец-то снимут леса и состоится открытие консерватории как учебного заведения и концертной площадки. С реконструкцией консерватории также связан проект новой станции метро.