Экс-глава Минздрава Коми Дягилев рассказал, как стал военным травматологом в зоне СВО

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Бывший министр здравоохранения Республики Коми Игорь Дягилев рассказал в программе «Открытый эфир» о своем участии в специальной военной операции. Будучи травматологом, он принял решение отправиться «за ленточку» и лечить раненых бойцов. В зоне СВО Дягилев получил позывной Министр.

«Как только мы услышали о начале специальной военной операции, сердце защемило и, так как я медик, захотелось помочь людям. У Коми есть подшефный город Ровеньки в ЛНР, и глава республики туда выезжает каждый месяц, оказывает необходимую помощь. Я также выдвигался туда с коллегами, мы неоднократно выдвигали туда медработников и помогали врачам Луганска. Я видел, что происходит на территории ЛНР, пообщался с ранеными бойцами, и решение созрело... Я травматолог и подумал, что моя помощь будет нужна», - рассказал Дягилев.

В зоне специальной военной операции Дягилев приобрел новый, уникальный опыт и уже задумается над тем, чтобы продлить контракт с Минобороны. По словам Министра, сейчас в зоне СВО работают лучшие медицинские специалисты из всех регионов России. Семья Дягилева также помогает и привозит в регион гуманитарную помощь. Сын бывшего министра также регулярно приезжает в Луганск и помогает отцу со всем необходимым. Дягилев в зоне спецоперации оказывает помощь военнослужащим с ранениями конечностей, а также проводит их эвакуацию.

«Мы выезжали с Артемовска, везли тяжелораненого бойца - ранение в позвоночник осколочное, кассет много прилетает. Там был участок дороги - он простреливается дронами и артой. Там недавно одну из наших машин дрон-камикадзе подбил. У нас был водитель Мишаня - если бы не он, то этот участок преодолеть было бы тяжело... Сейчас боец уже ходит, восстановился», - вспоминает Дягилев.

Полное интервью с бывшим министром здравоохранения Республики Коми, военным травматологом-ортопедом Игорем Дягилевым смотрите в новом выпуске программы «Открытый эфир» на телеканале «Звезда» и на нашем сайте.