Памфилова объявила о проведении первого заседании ЦИК по президентской кампании

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Центризбирком РФ проведет 8 декабря первое заседание, посвященное выборам презента России. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Она пояснила, что 7 декабря в повестку дня Совета Федерации включен вопрос о назначении выборов на 17 марта, и ее пригласили как председателя ЦИК.

«У нас начинается новый этап, я всех прошу, будьте готовы, мы 8-го проводим наше первое официальное заседание в новом зале, посвященное старту президентской кампании», - отметила глава ЦИК.

Сегодня же ЦИК анонсировал проект видеонаблюдения на президентских выборах - порядка 80% участков будут оборудованы системами видеоконтроля. Планируется установить новые камеры на 40 тысячах избирательных участков в новых регионах, видеообъективы настраиваются таким образом, что фиксируют места выдачи бюллетеней, урны для голосования и места хранения документов - что позволяет обеспечивать прозрачность избирательного процесса.