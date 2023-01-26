Польша весной тайно передала Украине истребители МиГ-29 под видом запчастей

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Польша весной прошлого года тайно передала Украине несколько истребителей МиГ-29 под видом запчастей, сообщает польское издание Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на собственные источники в правительстве.

Уточняется, что самолеты были переданы украинской стороне по частям. Возможность передачи Киеву МиГ-29 обсуждалась в апреле. Однако польские власти заверили, что такие поставки не были реализованы.

Советский и российский истребитель МиГ-29 создан для завоевания превосходства в воздухе, а также для уничтожения малоразмерных наземных целей.

Стоит на вооружении более чем 25 стран мира. Участвовал во многих военных конфликтах. Более подробную информацию можно узнать в статье об истории создания и боевом применении самолета.