Российские студенты взломали «сайты» на киберучениях в Екатеринбурге
Соревнования проводятся 5-7 декабря в рамках IT-конгресса и выставки «Форум будущего».
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
В Екатеринбурге проходят первые всероссийские студенческие соревнования по кибербезопасности. Они проводятся в новом кампусе Уральского федерального университета в Новокольцовском районе города.
Киберучения организованы в рамках IT-конгресса и выставки «Форум будущего». На площадках выступают специалисты из самых крупных и продвинутых IT-компаний.