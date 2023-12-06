Российские студенты взломали «сайты» на киберучениях в Екатеринбурге

Задача участвующих в соревнованиях - взломать сайт. Молодые люди работают за компьютером усердно, лиц не скрывают. Все понимают, чтобы стать хорошим кибербезопасником, нужно уметь думать как преступник.

«Цель - не научиться нападать, а в том, чтобы, защищаясь, понимать тактики и техники нападающих. Защищаться, когда не понимаешь, с чем можешь столкнуться, - это фикция», - объясняет организатор киберучений Евгений Комоцкий.

У каждой команды модель сайта компании среднего бизнеса с типичным набором уязвимостей. Используя сам веб-сайт, сайт и сервер электронной почты, необходимо получить доступ к закрытым данным и оказать деструктивное воздействие. Команды «красных» взламывают сайт, а «синие» затем расследуют преступление.

Всероссийские киберучения собрали больше 70 специалистов будущего - это студенты факультетов кибербезопасности со всей России.