В Азовском музее-заповеднике показали найденный в Донбассе скелет мамонта

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Азовский музей-заповедник в Ростовской области стал единственным в мире, обладающим сразу тремя скелетами мамонта. Последний экспонат поднимали несколько лет, а финальный этап проводили у границ ДНР, когда уже началась специальная военная операция. И вот все элементы оказались у реставраторов. Ярослава Коценко оценила уникальную находку.

Сергей Евгеньевич занимается реставрацией более 30 лет. Для него эта работа - привычное дело. Но для человека непосвященного воссоздание по кусочкам скелетов доисторических животных - это что-то из области почти фантастики.

На видео фрагмент бедренной кости. Сейчас ее очищают от грунта. И готовят к пропитке и склейке.

Кость трогонтериевого мамонта нашел в глине местный житель на побережье Таганрогского залива. Еще в далеком 2015 году. Тогда же к делу подключились палеонтологи и сотрудники Азовского музея-заповедника. Раскопки длились несколько лет, и лишь в 2021-м удалось извлечь из породы череп вместе с монолитом. Еще почти два года над находкой работали специалисты. Скелет все еще реставрируют.

Основные работы велись в начале зимы. Сильный ветер, низкая температура и замерзшая порода. Все фрагменты скелета сразу изъять не удалось. Мамонт находился в самом низу 25-метрового обрыва.

«Море подмывает, и часть берегового обрыва оседает, естественно, вместе с костями. На протяжении нескольких лет мы ждали, когда нам море предоставит возможность изъять кости из породы», - пояснила заведующая отделом палеонтологии и природы Азовского музея-заповедника Галина Тимонина.

Последние фрагменты пришлось добывать в совершенно экстремальных условиях в непосредственной близости к Мариуполю, когда уже началась спецоперация.

«Началась работа по изъятию, она длилась не один день. Мы видели огромное количество этих вертолетов, мы слышали шум боя, боевых действий», - рассказала сотрудник музея-заповедника.

Вес мамонта порядка 12 тонн. Один только череп - 300 килограммов. Всего в Азовском музее три скелета трогонтериевого мамонта. Обитали они более 600 тысяч лет назад. И ни в одном музее мира их нет в таком количестве. Самого большого обнаружили в 1964 году. Только на реставрацию его черепа ушло порядка 10 лет. Он даже ездил в Японию на выставку.

«В 1997 году он отправился в путешествие , он находился, экспонировался в Японии, в музейном комплексе... Поразил своими огромными размерами японцев. Его видели даже члены императорской семьи, потому что для Японии это было событие», - рассказала Галина Тимонина.

Все мамонты найдены на территории Ростовской области, на побережье Таганрогского залива. Палеонтологи занимаются мониторингом этой местности на постоянной основе. Выезжают и обследуют территорию, чтобы однажды обнаружить новых доисторических животных.