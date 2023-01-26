В Кремле заявили, что Зеленский перестал быть возможным оппонентом для Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что Зеленский не собирался выполнять свои предвыборные обещания, а готовился к войне.

© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на заявление Зеленского о том, что ему «неинтересно разговаривать с Путиным».

Песков констатировал, что Владимир Зеленский сам перестал быть возможным оппонентом для президента России.

«Мы знаем, с какими обещаниями он избирался президентом. Он не решил проблему Донбасса, он не выполнил минские договоренности. Более того, как выяснилось, он не собирался их выполнять, он готовился к войне», - сказал Дмитрий Песков журналистам.

Также Песков сказал, что на повестке дня нет темы изменения статуса специальной военной операции из-за поставок Украине танков.

Ранее сообщалось, что Зеленский попросил у Запада дальнобойные ракеты и истребители.