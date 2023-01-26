В Минобороны раскрыли подробности уничтожения ДРГ националистов в зоне спецоперации

© Минобороны России

Боевики, стремясь восстановить контроль над утраченными территориями, предприняли попытку высадки на берег, подконтрольный нашим войскам. Установленные инженерные сооружения гвардии старшим лейтенантом Шахбановым и его подчиненными не позволили боевикам закрепиться на берегу и стремительно продвинуться к нашим рубежам. Снизив темп продвижения, националисты оказались в зоне поражения артиллерии и были уничтожены.

Владислав Маслянский - старший лейтенант, командир зенитного ракетного расчета

Зенитный ракетный расчет под руководством старшего лейтенанта Владислава Маслянского, находясь на тщательно замаскированной позиции, в ходе попытки наступления украинских боевиков уничтожал средства воздушного нападения противника. Как только вражеский БПЛА оказался в зоне достижения средств ПВО, Владислав Маслянский выполнил пуск ракет и уничтожил дрон украинских националистов. После чего оперативно покинул район, чтобы не попасть под ответный артиллерийский обстрел. При смене позиции, Владислав Маслянский увидел минометную позицию националистов, с которой противник готовился открыть огонь.