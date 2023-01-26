Армия Армия Армия

В Минобороны раскрыли подробности уничтожения ДРГ националистов в зоне спецоперации

01:19 26.01.2023
Военнослужащие российских Вооруженных Сил действуют грамотно и решительно, уничтожают превосходящие силы противника за счет высокого профессионализма и личного мужества.
В Минобороны раскрыли подробности уничтожения ДРГ националистов в зоне спецоперации
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Амир Шахбанов - гвардии старший лейтенант

Группа под командованием гвардии старшего лейтенанта Амира Шахбанова получила задачу по возведению оборонительных сооружений у водной преграды для предотвращения высадки ДРГ противника на берег. Несмотря на регулярные обстрелы со стороны националистов, силами подчиненных Амир оперативно организовал оборудование позиций инженерными средствами.

© Минобороны России

Боевики, стремясь восстановить контроль над утраченными территориями, предприняли попытку высадки на берег, подконтрольный нашим войскам. Установленные инженерные сооружения гвардии старшим лейтенантом Шахбановым и его подчиненными не позволили боевикам закрепиться на берегу и стремительно продвинуться к нашим рубежам. Снизив темп продвижения, националисты оказались в зоне поражения артиллерии и были уничтожены.

Владислав Маслянский - старший лейтенант, командир зенитного ракетного расчета

Зенитный ракетный расчет под руководством старшего лейтенанта Владислава Маслянского, находясь на тщательно замаскированной позиции, в ходе попытки наступления украинских боевиков уничтожал средства воздушного нападения противника. Как только вражеский БПЛА оказался в зоне достижения средств ПВО, Владислав Маслянский выполнил пуск ракет и уничтожил дрон украинских националистов. После чего оперативно покинул район, чтобы не попасть под ответный артиллерийский обстрел. При смене позиции, Владислав Маслянский увидел минометную позицию националистов, с которой противник готовился открыть огонь.

© Минобороны России

Мгновенно сориентировавшись в обстановке, лейтенант принял нестандартное решение и произвел пуск зенитной управляемой ракеты комплекса по наземной цели. Ракета успешно поразила противника, что позволило сохранить жизни личного состава расчета и не допустить вывода из строя вооружения и военной техники. В ходе боевых действий на данном направлении зенитным ракетным расчетом старшего лейтенанта Владислава Маслянского были сбиты пять БПЛА противника.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:14 В стране и мире
Белый дом: у США нет свидетельств тому, что помощь Украине использовалась неверно
21:16 В стране и мире
Байден: 31 Abrams на Украине сформируют один танковый батальон
18:33 В стране и мире
Путин включил борьбу с излишней иностранной лексикой в задачи культурной госполитики
18:39 В стране и мире
Видео
Жители Финляндии сняли на видео перемещения танков Leopard
20:14 В стране и мире
Байден подтвердил отправку танков Abrams на Украину
Популярное
Видео
Студентка РУДН попросила Путина взять ее на работу в АП
Песков заявил о правильном компьютерном оборудовании Путина
Видео
Гладков рассказал Путину о подвиге маленького жителя Белгородской области
Видео
Путин рассказал о своей первой учительнице
Видео
Пассажир снял на видео, как из крыла самолета Сочи - Москва вытекает топливо
Видео
Верблюд насмерть затоптал сторожа на охотничьей базе под Омском
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.