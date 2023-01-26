В Минобороны раскрыли подробности уничтожения ДРГ националистов в зоне спецоперации
Военнослужащие российских Вооруженных Сил действуют грамотно и решительно, уничтожают превосходящие силы противника за счет высокого профессионализма и личного мужества.
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Амир Шахбанов - гвардии старший лейтенант
Группа под командованием гвардии старшего лейтенанта Амира Шахбанова получила задачу по возведению оборонительных сооружений у водной преграды для предотвращения высадки ДРГ противника на берег. Несмотря на регулярные обстрелы со стороны националистов, силами подчиненных Амир оперативно организовал оборудование позиций инженерными средствами.