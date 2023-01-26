Кадеты МО РФ выступили на празднике в честь 75-летия кадетского корпуса Индии

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Кадеты из Санкт-Петербургского суворовского военного училища и воспитанницы Пансиона Минобороны России выступили на празднике в честь 75-летнего юбилея Национального кадетского корпуса Индии. Об этом сообщает МО РФ.

Российские кадеты продемонстрировали русский народный танец «Калинка-малинка», а также рассказали об элементах русского народного костюма - о косоворотке, сарафане и кокошнике.

Кроме наших ребят и девушек (по пять человек) на празднике выступали индийские кадеты, а также представители еще 19 стран. Индийцы показали российским кадетам столицу страны Нью-Дели, исторический город Джайпур, где находится Тадж-Махал, а также Национальный институт йоги.

Еще в российском оборонном ведомстве сообщили, что кадетов МО РФ принял министр обороны Индии Раджнатх Сингх.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге прошла церемония закрытия второго сезона игры «Кадетские баталии - 2022».