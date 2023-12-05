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Военнослужащие группировки «Центр» получат баню от удмуртских волонтеров

Никита Черненко
09:10 05.12.2023
Для военнослужащих на передовой подготовили также газовые баллоны, теплые вещи и маскировочные сети.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Волонтеры из Удмуртии решили порадовать военнослужащих группировки «Центр», которые сражаются на передовой в зоне СВО. На этот раз грузовики привезут им целую баню.

В грузовиках загружен сруб, бревна уже готовы для установки, все, что останется бойцам, это собрать баню на месте. Помимо этого, для них также подготовили теплые вещи, газовые баллоны и маскировочные сети большого размера - 12 на 18 метров.

«В этой отправке участвовали волонтеры из практически всех регионов Удмуртии, каждый понемножку что-то привозил, чтобы пополнить запасы и это все ушло на фронт. Транспорт у нас оплачивается фондом сообщества, помогает как власть, так и народ», - рассказала один из волонтеров.

Истории об организациях и простых жителях России, которые помогают нашим бойцам в зоне СВО, публикуются на канале «Добро-Информ», запущенном Минобороны. Подробную информацию можно найти на сайте министерства, а также в Telegram-канале. Адрес электронной почты: Dobro@mil.ru. Единый телефонный номер для связи: 117.

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