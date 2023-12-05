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Начало декабря принесло в Магадан холода до минус пятидесяти пяти градусов

Никита Черненко
07:52 05.12.2023
Морозы вплоть до минус 55 градусов заставили отменить часть автобусных рейсов и перевести школы на свободное посещение в Магаданской области.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Минус 55 градусов в ночное время, чуть теплее днем. В центральные районы Магаданской области пришли экстремальные холода. Автотранспортники перенесли несколько межмуниципальных рейсов, в школах пригорода Магадана ввели свободное посещение. Там в поселках Уптар и Сокол столбик термометра опустился до минус 40 градусов.

Школьники пригорода Магадана сегодня на свободном посещении. Решение о том, отправлять ребенка на учебу или нет, принимают родители. В школу Уптара из 120 учеников пришли шестеро.

«В школе сегодня шестеро человек. Основная масса это начальная школа и двое из пятого класса. Организованы учебные занятия и горячий завтрак для детей. Остальные дети занимаются дистанционно», - рассказала директор школы поселка Уптар Елена Головкова.

Автобусное сообщение в Ягоднинский и Сусуманский округа региона приостановлено. На трассе почти повсеместно нет мобильной связи, и в период экстремальных холодов водители предпочитают не рисковать жизнью пассажиров, любая поломка в минус 50 станет большой проблемой. В соседние с Магаданом поселки пассажирский транспорт пока ходит. Водители говорят, что машины современные и ко всему готовы.

«Все греет, все работает. Печки, все, что должно быть в автобусе, в салоне тепло. Он новый, что ему будет?» - говорит водитель одного из автобусов Александр Глазков.

Спасатели фиксируют большое количество пожаров в домах из-за неисправных электрических приборов. И напоминают жителям региона быть осторожнее.

«У нас отмечается всплеск техногенных пожаров. Они связаны, конечно, с активным использованием отопительного оборудования, как электрического, так и печного отопления. В этой связи рекомендую не оставлять его без присмотра, не поручать контроль за ним детям, не перегружать электрические сети», - посоветовал заместитель начальника управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Магаданской области Александр Чайковский.

Синоптики говорят, что это похолодание в Магаданской области несут воздушные массы из Якутии и конкретно с полюса холода Оймякон.

 «Морозная погода в центральных районах области сохранится еще в течение трех дней. В ночные часы ожидается минимальная температура от минус 50 до минус 55 градусов. 5-6 декабря на Охотском побережье также температура воздуха ожидается низкая. В пределах 25 и 30 градусов ниже нуля», - сообщила ведущий синоптик отдела метеопрогнозов ФГУП «Колымское УГМС» Марина Балдина.

По прогнозам синоптиков, потеплеет в регионе к концу недели. В четверг на побережье Магаданской области придет снежный циклон. И температура воздуха повысится на 10-15 градусов.

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