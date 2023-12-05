В пригороде Вашингтона взорвался дом при попытках полиции провести обыск

Подозреваемый несколько раз выстрелил внутри дома, когда в него пыталась проникнуть полиция. В этот момент в здании произошел взрыв.

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В США, в пригороде Вашингтона произошел взрыв, когда полицейские пытались проникнуть в один из домов с обыском. Об этом написал британский телеканал BBC со ссылкой на местную полицию.

Полиция округа Арлингтон сообщила, что подозреваемый несколько раз выстрелил внутри, когда полицейские попытались провести обыск в его доме.

«Когда полицейские попытались попасть в дом с ордером на обыск, подозреваемый произвел несколько выстрелов внутри дома. Впоследствии в жилом доме произошел взрыв», - проинформировали правоохранители в Арлингтоне.

При взрыве полицейские получили легкие ранения. Сообщается, что они продолжают уточнять обстоятельства произошедшего. На месте работают пожарные службы, пытающиеся потушить пожар после взрыва.

Не уточняется, есть ли пострадавшие в результате взрыва. Некоторые жители, проживающие поблизости, в социальных сетях написали, что почувствовали, как трясутся их дома.