В пригороде Вашингтона взорвался дом при попытках полиции провести обыск
В США, в пригороде Вашингтона произошел взрыв, когда полицейские пытались проникнуть в один из домов с обыском. Об этом написал британский телеканал BBC со ссылкой на местную полицию.
Полиция округа Арлингтон сообщила, что подозреваемый несколько раз выстрелил внутри, когда полицейские попытались провести обыск в его доме.
«Когда полицейские попытались попасть в дом с ордером на обыск, подозреваемый произвел несколько выстрелов внутри дома. Впоследствии в жилом доме произошел взрыв», - проинформировали правоохранители в Арлингтоне.
При взрыве полицейские получили легкие ранения. Сообщается, что они продолжают уточнять обстоятельства произошедшего. На месте работают пожарные службы, пытающиеся потушить пожар после взрыва.
Не уточняется, есть ли пострадавшие в результате взрыва. Некоторые жители, проживающие поблизости, в социальных сетях написали, что почувствовали, как трясутся их дома.