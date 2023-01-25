Российские бойцы в ходе отражения атаки противника устранили 20 боевиков, БМП и 3 пикапа

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Лейтенант Леонид Каграмян, начальник зенитного ракетного расчета
Лейтенант Леонид Каграмян вместе со своим расчетом выполнял задачи по защите группировки российских войск от ударов средств воздушного нападения украинских радикалов.
Националисты стремились уничтожить объекты военной инфраструктуры подразделений Вооруженных сил России и предприняли атаку на позиции российских войск с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО)
и ударной беспилотной авиации.
Находясь на боевом дежурстве, лейтенант Каграмян своевременно дал команду вверенному ему личному составу на радиолокационное обнаружение и сопровождение средств поражения противника. Во время боя Леонид умело и четко руководил подчиненными, грамотно распределял цели, учитывая их значимость, и своевременно выдавал целеуказания на их поражение.
Благодаря высокому уровню боевой подготовки и слаженным действиям офицера и его подчиненных воздушные цели в зоне действия расчета были уничтожены, в том числе две ракеты РСЗО HIMARS американского производства, а также один ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) боевиков.
Всего в ходе специальной военной операции зенитный ракетный расчет лейтенанта Леонида Каграмяна поразил более тридцати воздушных целей противника различной классификации.
Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.