Российские бойцы в ходе отражения атаки противника устранили 20 боевиков, БМП и 3 пикапа

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Младший сержант Евгений Черин, командир отделения

Подразделение, в состав которого входило отделение младшего сержанта Евгения Черина, выполняло боевую задачу по удержанию под контролем рубежа для обеспечения оперативного продвижения военнослужащих ВС РФ вглубь территорий вооруженных формирований украинских националистов.

Радикалы пытались сорвать наступление российских войск и бросили большие силы для атаки на позиции наших подразделений. Подразделение Евгения Черина вступило в бой с превосходящими силами боевиков. В ходе боестолкновения был ранен командир взвода. Черин принял командование на себя, незамедлительно оказал первую медицинскую помощь командиру и эвакуировал его из-под вражеского огня в безопасное место.

Взвод под командованием младшего сержанта Черина сумел успешно отразить штурм превосходящих сил противника, а также ликвидировать до 20 боевиков, одну боевую машину пехоты и три пикапа с минометами. Националисты понесли тяжелые потери и бежали с поля боя.

Профессионализм и самоотверженность младшего сержанта Евгения Черина и его подчиненных не позволили украинским боевикам сорвать наступательную операцию подразделений российских войск.