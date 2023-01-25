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Российские бойцы в ходе отражения атаки противника устранили 20 боевиков, БМП и 3 пикапа

06:45 25.01.2023
Минобороны РФ рассказало о героях спецоперации. Евгений Черин и его подчиненные отразили атаку превосходящих сил боевиков и сохранили занятые позиции, а расчет Леонида Каграмяна поразил воздушные цели, в том числе снаряды РСЗО HIMARS.
Российские бойцы в ходе отражения атаки противника устранили 20 боевиков, БМП и 3 пикапа
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны России рассказали о подвигах российских военнослужащих в ходе специальной военной операции. Евгений Черин и Леонид Каграмян проявили решительность, смелость и мастерство в ходе выполнения боевых задач.

© Минобороны России

Младший сержант Евгений Черин, командир отделения

Подразделение, в состав которого входило отделение младшего сержанта Евгения Черина, выполняло боевую задачу по удержанию под контролем рубежа для обеспечения оперативного продвижения военнослужащих ВС РФ вглубь территорий вооруженных формирований украинских националистов.

Радикалы пытались сорвать наступление российских войск и бросили большие силы для атаки на позиции наших подразделений. Подразделение Евгения Черина вступило в бой с превосходящими силами боевиков. В ходе боестолкновения был ранен командир взвода. Черин принял командование на себя, незамедлительно оказал первую медицинскую помощь командиру и эвакуировал его из-под вражеского огня в безопасное место.

Взвод под командованием младшего сержанта Черина сумел успешно отразить штурм превосходящих сил противника, а также ликвидировать до 20 боевиков, одну боевую машину пехоты и три пикапа с минометами. Националисты понесли тяжелые потери и бежали с поля боя.

Профессионализм и самоотверженность младшего сержанта Евгения Черина и его подчиненных не позволили украинским боевикам сорвать наступательную операцию подразделений российских войск.

© Минобороны России

Лейтенант Леонид Каграмян, начальник зенитного ракетного расчета

Лейтенант Леонид Каграмян вместе со своим расчетом выполнял задачи по защите группировки российских войск от ударов средств воздушного нападения украинских радикалов.

Националисты стремились уничтожить объекты военной инфраструктуры подразделений Вооруженных сил России и предприняли атаку на позиции российских войск с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО)
и ударной беспилотной авиации.

Находясь на боевом дежурстве, лейтенант Каграмян своевременно дал команду вверенному ему личному составу на радиолокационное обнаружение и сопровождение средств поражения противника. Во время боя Леонид умело и четко руководил подчиненными, грамотно распределял цели, учитывая их значимость, и своевременно выдавал целеуказания на их поражение.

Благодаря высокому уровню боевой подготовки и слаженным действиям офицера и его подчиненных воздушные цели в зоне действия расчета были уничтожены, в том числе две ракеты РСЗО HIMARS американского производства, а также один ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) боевиков.

Всего в ходе специальной военной операции зенитный ракетный расчет лейтенанта Леонида Каграмяна поразил более тридцати воздушных целей противника различной классификации.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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