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До 40% выехавших из России в 2022 году, вернулись в страну

Марина Крижановская
03:05 05.12.2023
Некоторые из причин, по которым российские соотечественники возвращаются назад, - ужесточение правил получения вида на жительство и увеличение сроков пребывания в других государствах.
До 40% выехавших из России в 2022 году, вернулись в страну
© Фото: Tejas Sandhu Keystone Press Agency Globallookpress
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Порядка 40% россиян, уехавших из страны в 2022 году, вернулись на Родину. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на ряд организаций.

Одна из организаций, предоставляющая помощь в оформлении вида на жительство за рубежом, указала, что среди 2,7 тысяч опрошенных клиентов почти половина приехали назад. В целом отмечается падение спроса в десятки раз за 2023 год на услуги оформления ВНЖ в других странах со стороны граждан РФ.

«В абсолютных цифрах вернувшихся соотечественников может быть от 170 до 330 тысяч. Обратно едут из-за ужесточения условий получения документов и трудностей с заработком, полагают эксперты. И они уверены, что на фоне нехватки кадров возвращение граждан РФ - хороший знак для экономики», - указало издание.

Релоканты, как предполагается, приезжают назад по причине ужесточения правил получения вида на жительство и увеличения сроков пребывания в других государствах. В качестве примера указано увеличение минимального размера инвестиций для получения вида на жительство в Греции и возросший с одной недели до трех месяцев срок пребывания, необходимый для получения или продления ВНЖ в Болгарии.

Росстат сообщил, что в прошлом году за рубеж из РФ выбыли 668,4 тысячи россиян. Таким образом, вернуться назад решили от 174 до 334 тысяч соотечественников, добавила автор материала.  

Как сообщалось ранее, в октябре 2023 года британская газета  Financial Times отмечала, что российские релоканты начали массово возвращаться на Родину. По ее оценке, более 15% россиян вернулись назад, так как эмиграция лишила многих из них высокого уровня качества жизни.

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