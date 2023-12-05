Армия Штурмовики Су-25 разнесли опорник боевиков неуправляемыми ракетами С-8 Как рассказал летчик Антон, погода не мешала выполнять боевую задачу и вылет прошел успешно. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожил опорный пункт и живую силу украинских боевиков на Краснолиманском направлении зоны СВО. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8. Как сообщил летчик Су-25 Антон, штурмовики летели на предельно малых высотах. По его словам, погода не помешала экипажам штурмовиков выполнить боевую задачу. «Погодные условия не повлияли, мы выполняем полет под облаками. Нам, в принципе, погода не мешала сегодня. Все прошло хорошо, в заданное время выполнили авиационный удар», - рассказал Антон. В результате боевого применения были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника противника. После вылета специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов. Российская авиация активно выполняет боевые задачи в зоне СВО. Ранее экипажи Ми-28Н уничтожили опорные пункты и технику боевиков на Донецком направлении. Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика