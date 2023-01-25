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Бойцы отряда «Шторм» отработали элементы тактического передвижения со стрельбой в зоне СВО

05:00 25.01.2023
Военнослужащие штурмовых отрядов готовятся к прорыву глубоко эшелонированной обороны украинских националистов.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Бойцы отряда «Шторм» Центрального военного округа (ЦВО) отработали элементы боевого слаживания на одном из полигонов в зоне спецоперации. Штурмовой отряд предназначен для прорыва наиболее сложных и эшелонированных участков обороны украинских националистов.

Штурмовики изучают применение тактических приемов перемещения в ходе стрелкового боя, подавление огневых точек и снайперских лежек при помощи ручных штурмовых гранат, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия в условиях визуального контакта с противником.

«Отрабатывали тактическое передвижение со стрельбой. Делились на две группы по два человека. Передвигались по одному и закрепляли позиции, чтобы каждый боец знал, как ему действовать в определенных ситуациях», - рассказал командир отделения с позывным «Буран».

Помимо огневой и тактической подготовки в штурмовом подразделении проводятся занятия по тактической медицине, управлению беспилотными летательными аппаратами, военной топографии и связи.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов

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