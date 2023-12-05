Переехавшая из Риги русская женщина рассказала, почему сбежала из Латвии

В последние годы в Латвии усугубилась русофобия и агрессивные выпады в адрес русскоязычных людей. Многие из них задумались о переезде в Россию.

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В одном из регионов Латвии власти намерены выписывать штраф до 350 евро тем, кто решит запустить новогодний салют в полночь не по местному, а по московскому времени. Они видят в этом поддержку России. О русофобской политике Риги высказался Владимир Путин. Людей вынуждают покинуть страну только за то, что они говорят на русском языке и имеют российские корни.

По маршруту Рига - Хабаровск на собственном авто семья Натальи Смирновой преодолела почти семь тысяч километров. Специалист в сфере IT прожила в Риге всю жизнь. Да и трудилась бы на благо этого государства и дальше, если бы оно не требовало отказаться от своих корней.

«В Латвии стало тяжело. Раньше человек злой какой-нибудь говорит "Вали в свою Россию" - такого было мало, а в последние годы стало совсем много. Я поняла с мужем, что некомфортно стало, или я должна была отказаться что я русская. Я работала и настолько впитала негатив ото всюду, что выходила на улицу и мне было страшно. Говорить с детьми, с мужем. В лицо никто не говорил плохого, но было ощущение, что кто-то что-то сделает», - рассказала «Звезде» Наталья Смирнова.

Решение о переезде далось, конечно, нелегко, ведь по сути нужно начинать жизнь с нуля. Сложнее решиться. А вот сам процесс оказался довольно простым, благодаря выстроенной и рабочей программе переселения. На официальном сайте посольства вся информация - от сбора документов до выезда в Россию. Кому-то поначалу помогают родственники. Тем, кто пока без работы положены выплаты на уровне МРОТ + половина от него, а также компенсация за переезд - если на самолете или поезде, плюс широкий спектр мер поддержки.

«Здесь подъемные больше намного. Через год дается жилищный сертификат на погашение ипотеки или покупки имущества. Гражданство по ускоренному можешь подать, тебе не надо проживать пять лет. Мы подали на разрешение на временное проживание, нам его выдали. На следующей неделе идем на гражданство подавать», - пояснила Наталья.

Нынешний курс латвийских властей по отношению к русским выстраивался еще задолго до спецоперации. И, пожалуй, наибольшее количество «русофобских активностей» приходится на Латвию. Нынешняя ситуация уже на грани гуманитарного кризиса: людей вынуждают покидать свои дома, нарушая все существующие законы о правах человека. Исходя из этого, президент России Владимир Путин предложил властям и МИДу скорректировать отношения со странами Прибалтики и быть внимательнее к людям, которые хотят вернуться на историческую родину.

Подробнее о том, как Путин охарактеризовал специфическое отношение к русским людям в прибалтийских государствах, зачем в Латвии запрещают запускать салют по московскому времени и какой антигуманный закон приняли в там в отношении русскоязычных инвалидов и пенсионеров смотрите в сюжете Россины Бодровой.