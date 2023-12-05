Число пострадавших в ДТП с маршруткой и бензовозом на Кубани достигло 16

На автодороге А-289 произошло ДТП с участием бензовоза и маршрутного автобуса с пассажирами.

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Число пострадавших в дорожно-транспортном происшествии с маршрутным автобусом и бензовозом достигло 16 человек. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.

«Сегодня во второй половине дня на автодороге А-289 произошла авария с участием бензовоза марки КАМАЗ и маршрутного автобуса IVECO. По оперативным данным, пострадали 16 человек», - написали в Telegram-канале.

Отмечается, что на место аварии вылетела санавиация. Получивших травмы пассажиров доставили в ЦРБ Славянска-на-Кубани. На данный момент пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь.