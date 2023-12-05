Главный инженер компании, сносившей здание МИИТ в Москве, раскрыл подробности обрушения

В результате инцидента пострадавших нет.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В Москве при сносе здания корпуса Российского университета транспорта в Минаевском переулке рухнул фрагмент стены на проезжую часть.

Последствия обрушения были устранены в течении 10 минут, как сообщил главный инженер охраны труда проводившей работы на месте инцидента компании. По его словам, машинист экскаватора подрядной организации отстранен от работы.

«Произошла внештатная ситуация. Часть балки упала на проезжую часть. Последствия устранены в течение 10 минут. Пострадавших нет. К претензии заказчика приняты меры. Экскаваторщик подрядной организации отстранен от работы. Проведен внеплановый инструктаж с работниками организации», - рассказал главный инженер-руководитель службы охраны труда компании Александр Гринцевич.

На опубликованных кадрах, можно заметить, что работа после происшествия продолжается в плановом режиме.

Отмечается, что в результате инцидента пострадавших нет. Действия строителей проверяет прокуратура.