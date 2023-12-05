Производство бронетанкового вооружения в России выросло втрое в 2023 году

Производство беспилотных летательных аппаратов при этом выросло в два раза, а автомобилей - в три.

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Председатель правительства России Михаил Мишустин констатировал рост производства вооружений в России в 2023 году. Он заявил это в ходе заседания координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил.

«По технике связи, по средствам поражения, радиоэлектронной борьбы и разведки - более чем пятикратный рост. По бронетанковому вооружению - в три раза, по авиационной технике, по беспилотным летательным аппаратам - в два, а по автомобилям - почти втрое», - уточнил показатели роста Мишустин.

Он добавил, что удалось решить вопросы обеспечения личного состава ВС РФ полевой формой и экипировкой. В стране в три раза увеличился объем производства средств индивидуальной бронезащиты.

Всего этого позволило добиться выделение существенного финансирования, которое дало возможность задействовать более 360 предприятий, ввести в эксплуатацию около 37 тысяч единиц различного оборудования и привлечь дополнительно более полумиллиона сотрудников.

Михаил Мишустин подчеркнул, что у защитников России должно быть все необходимое, включая снаряжение и оборонительную структуру. Так, по его словам, по всей линии размещения войск уже были построены тысячи инженерных сооружений.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.