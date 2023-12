В стране и мире Скончалась актриса из сериала «Склифосовский» Татьяна Владимирова Алина Луговая Актриса Московского театра Et Cetera Татьяна Владимирова умерла в возрасте 73 лет. © Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости Читайте нас на: На 74-м году жизни умерла народная артистка России Татьяна Владимирова. Об этом сообщает «360» со ссылкой на театр Et Cetera, где она служила последние 30 лет. «В нашем театре большое горе, мы потеряли потрясающе талантливую актрису и очень родного, любимого человека. Светлая ей память и огромная благодарность за все», - сообщили в театре. В театре добавили, что без Татьяны Владимировой невозможен спектакль «Пожары», как и другие ее роли вряд ли решится кто-то повторить. Кроме того, актрису очень любили зрители Et Cetera, режиссеры и коллеги. «Было совершенно не важно - это эпизодическая роль или главная, все ее работы были сделаны восхитительно. Татьяна Владимирова могла сыграть абсолютно все», - говорится в сообщении театра. Кроме театра, Владимирова любила кино. С 2006 года она снималась в фильмах и сериалах. Среди наиболее известных работ - «Теория вероятности», «Склифосовский», «Мосгаз», «Довлатов», «Секретарша». Экспертное мнение и аналитика