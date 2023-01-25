«Человек с сильным характером»: ФСБ увековечила память военного контрразведчика Орлова

В этом году со дня рождения Орлова - первого начальника Управления особых отделов КГБ СССР по внутренним войскам МВД СССР - исполнилось 100 лет.

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Память военного контрразведчика генерал-лейтенанта Николая Орлова увековечили бюстом в Управлении ФСБ по войскам национальной гвардии. Орлов являлся одним из наиболее видных контрразведчиков послевоенного периода.

В этом году со дня рождения Николая Орлова - первого начальника Управления особых отделов КГБ СССР по внутренним войскам МВД СССР - исполнилось 100 лет.

Бюст был создан по инициативе и при поддержке Совета ветеранов управления, его автором стал известный скульптор, народный художник РФ Салават Щербаков.

Памятник Орлову открыл начальник Управления ФСБ России по Федеральной службе войск нацгвардии РФ генерал-лейтенант Вячеслав Рязанский.

«Настоящий профессионал, талантливый руководитель. Очень принципиальный и целеустремленный человек с неординарным мышлением и сильным характером... Практически с нуля сформировал прекрасный коллектив единомышленников, офицеров, преданных служению Отечеству», - подчеркнул он.

В свою очередь председатель Совета ветеранов ДВКР ФСБ России генерал-майор Александр Белоусов добавил, что открытие бюста - это знаменательное событие для военной контрразведки, для ветеранской организации департамента и для близких Орлова.

«Память поколений будет, она никуда не денется от нас. Мы будем об этом помнить», - сказал Белоусов.

Сослуживец Николая Орлова генерал-майор Владимир Коковин рассказал об истории образования управления.

«Когда Политбюро и правительство приняло решение создать Управление особых отделов по внутренним войскам, естественно, прежде всего возник вопрос выбора первого руководителя... Выбрали в качестве самого достойного, я думаю, вы согласитесь, товарища Орлова», - рассказал его сослуживец.

Николай Орлов родился 20 января 1923 года в деревне Шернино в Калининской области. В октябре 1941 года его призвали в ряды РККА. С декабря 1942 года по 9 мая 1945 года участвовал в боевых действиях, дважды был ранен. За мужество и отвагу получил семь боевых орденов и многочисленные медали.

В 1955 году стал слушателем курсов подготовки руководящего и оперативного состава при Высшей школе КГБ. С 1955 по 1983 год проходил военную службу на различных руководящих должностях особых отделов КГБ в Группе советских войск в Германии, в Туркестанском, Белорусском, Забайкальском, Закавказском и Дальневосточном военных округах.

Тринадцатого сентября 1983 года занял должность начальника вновь образованного Управления особых отделов КГБ СССР по внутренним войскам МВД СССР. В сущности, управление создавалось с нуля. На этом посту ему предстояло оперативно развернуть и укомплектовать десятки особых отделов КГБ СССР.