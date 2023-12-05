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В ЦАХАЛ заявили о ликвидации пяти тысяч бойцов ХАМАС

Ирина Елагина
12:05 05.12.2023
В командовании израильской армии назвали данные статистики приблизительными и основанными на разведданных.
В ЦАХАЛ заявили о ликвидации пяти тысяч бойцов ХАМАС
© Фото: IMAGO, Ghassan Abu Eid, Globallookpres
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Потери ХАМАС в ходе боев в секторе Газа составили порядка 5 000 человек. Такие данные привел представитель командования ЦАХАЛ Джонатан Конрикус.

Он назвал статистические сведения приблизительными, так как они основаны на разведданных.

«У меня еще нет официальной оценки от ЦАХАЛ, но есть цифры, полученные от высокопоставленных лиц из служб безопасности, говорящие о приблизительно 5 000 убитых вражеских военных», - приводит РИА Новости заявление Конрикуса.

Напомним, что после краткого перемирия с обменом пленными ЦАХАЛ и ХАМАС вернулись к активным боевым действиям в секторе Газа.

По информации Telegram-канала Армии обороны Израиля, войска ЦАХАЛ накануне провели рейд в Джабалии, где окружили и уничтожили лагерь ХАМАС с пунктом управления, а также нанесли удар «по десяткам оперативных объектов, принадлежащих террористическим организациям в секторе Газа», откуда велся огонь по израильским военным из минометов.

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