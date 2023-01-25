В МИД Эстонии сообщили, что страна не намерена закрывать посольство РФ в Таллине

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Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что страна не планирует прекращать работу посольства Российской Федерации в Таллине, при этом и российская сторона не намеревается закрывать дипмиссию прибалтийского государства в Москве.

«Наше посольство в Москве останется. Мы не собираемся ликвидировать российское посольство на территории Эстонской Республики, и Россия не заявляла о подобном намерении», - передает его слова портал эстонской телерадиовещательной компании ERR.

Министр иностранных дел прибалтийской республики отметил, что целесообразно иметь дипломатическое представительство в РФ, исходя из консульских соображений и интересов эстонских граждан. По словам Рейнсалу, Таллин в плане дипломатических отношений с Москвой намерен «действовать на основе паритета».

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Россия понизит уровень дипломатических отношений с Эстонией. Как отметили в МИД РФ, в Таллине предприняли новый недружественный шаг и решили радикально сократить состав российской дипломатической миссии в эстонской столице. Такие действия говорят о продолжении «линии на развал отношений» между двумя государствами.