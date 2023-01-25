ABC: американка обвинила Тайсона в изнасиловании и потребовала $5 млн

Бывший чемпион по боксу в супертяжелом весе уже был осужден за изнасилование в 1992 году.

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В США женщина подала иск против бывшего чемпиона по боксу в супертяжелом весе Майка Тайсона, обвинив его в изнасиловании в начале 1990-х годов. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Заявление в суд поступило в рамках закона штата Нью-Йорк, который разрешает жертвам сексуального насилия в течение ограниченного срока подавать иски о преступлениях, которые совершались против них годы и даже десятилетия назад.

Женщина утверждает, что в начале 90-х встретила Тайсона в ночном клубе в городе Олбани. После она села в лимузин боксера, где он начал приставать к ней, а затем изнасиловал, несмотря на ее сопротивление. Сумма иска составляет пять миллионов долларов, имя заявительницы не раскрывается.

Тайсон был абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе с 1987 по 1990 год. Карьеру он завершил в 2005 году. В 1992-м Тайсона осудили за изнасилование, он провел в тюрьме три года из шести. Вину в этом преступлении боксер не признал.