SHOT: автомобиль певца Сергея Трофимова попал в ДТП в Новой Москве

Сам певец в это время находится в Новом Уренгое, пострадавших в ДТП нет.

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Автомобиль марки Genesis, принадлежащий певцу Сергею Трофимову, также известному как Трофим, попал в аварию в Новой Москве. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Автомобиль столкнулся с Volkswagen Tiguan на 1-й Ватутинской улице. За рулем машины сидел водитель Сергея Трофимова. О пострадавших в результате ДТП не сообщается.

Отмечается, что в салоне автомобиля певца не было - Трофим сейчас находится в Новом Уренгое, где у него намечен концерт. На место происшествия поехала жена музыканта. Детали произошедшего будут устанавливаться.